Kameramann Aberer holt die Welt nach Graz

Gegend soweit das Auge reicht, es gibt keine Zivilisation, selbst Vögel meiden das Gebiet. „Hier habe ich verstanden, was Natur ist. Du lernst, dass alles, was du mitgebracht hast, Grund ist, warum du überlebst. Die Natur ist der Feind. Gletscherspalten, keine Nahrung, Hitze am Tag und Kälte in der Nacht. Wenn es dunkel ist, hast du im Daunenschlafsack zu sein.“ Matthias Aberer beginnt das Gespräch mit der „Krone“ mit einer Erzählung von einer seiner Expeditionen in Pakistan. Sechs Wochen legte er mit einer Gruppe 180 Kilometer in einem unberührten Gletschergebiet zurück. Ausgestattet mit Ziehschlitten, die Skier an den Füßen, gelangen Erstbesteigungen von zwei Sechstausendern.