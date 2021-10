Zum Aussichtspunkt Säulinghaus über Pflach

Start von Pflach aus

Wir fahren von Reutte in den nördlichen Nachbarort Pflach, wo sich am Waldrand der Parkplatz für das Säulinghaus befindet. Von hier geht es zunächst gleichbleibend ein paar Meter auf einem Asphaltweg nach oben, ehe wir auf den bezeichneten Steig abzweigen. Der zieht in der Regel recht direkt im vielfach steilen Gelände im wunderbaren Mischwald bis ans Ziel.