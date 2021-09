78 positive PCR-Tests an steirischen Schulen

Aufgeteilt in Schultypen gab es 32 positive PCR-Tests in Volksschulen, 27 in der Sekundarstufe I, 17 in der Sekundarstufe II sowie zwei positive Tests in Berufsschulen. Mit einem Anteil von 0,07 Prozent an positiven Tests liegt die Steiermark übrigens exakt im Österreich-Schnitt.