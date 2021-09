Gemeinde kontrolliert: Leben nur Studenten hier?

Die Kritik an einem umstrittenen Wohnprojekt in Perchtoldsdorf (die „Krone“ berichtete) schwappt nun auch auf den Nachbarort Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling über. Denn derselbe Bauherr errichtete dort vor Jahren ein Studentenheim, in dem aber nicht nur Studierende leben sollen. Nun verlangt man Nachweise.