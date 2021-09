Aufsteirern-Show: Ein TV-Star als „Trachten-Model“

Die Schauspielerin als Lehrling

„Das ist aber wunderschön“, strahlt Mitterhammer. Und weg ist sie in der Umkleidekabine. Passt auf Anhieb. Nur der Druck (Schöffels Leidenschaft) fehlt noch. Hunderte Holzmodel besitzt die Steirerin („Druck ist echtes Handwerk“), die eine wahre Meisterin ihres Faches ist. Als Lehrling steht ihr Mitterhammer jetzt zur Seite. Am Ende sagt die Mimin: „Ich werde das Dirndl voller Stolz und Würde tragen.“ Wie das Ergebnis aussieht? Genießen Sie am Samstag die Show im TV und lassen Sie sich überraschen.