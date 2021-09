Mutiges Mädchen nahm Täter in den Schwitzkasten

Das Motiv ist klar: Aus Liebe musste sich ein Tschetschene (18) aus Wilhelmsburg jetzt am Landesgericht St. Pölten wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Nach abfälligen Bemerkungen gegen seine Freundin, ließ er die Fäuste sprechen. Mitte Juni war es am Bahnhofsplatz in St. Pölten zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Burschen gekommen, die in mehreren Faustschlägen und einem Gerangel mündete.