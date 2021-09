1147 Kreuze auf steirischen Freilandstraßen

„Der Unfalltod ist irreversibel, aber jeder einzelne ist auch vermeidbar. Daher ist es unser Auftrag etwas dagegen zu unternehmen. Die Weißen Kreuze sind eine Mahnung an alle Verkehrsteilnehmer, wie schnell ein Leben durch den Unfalltod zu Ende sein kann. Sie sind aber auch eine Respektserweisung an jene, die an den gekennzeichneten Stellen ihr Leben verloren haben. Im steirischen Verkehrssicherheitsbeirat wollen wir der daraus entstehenden Verantwortung täglich gerecht werden“, sagt Wolfgang Staudacher, Leiter der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Steiermark.