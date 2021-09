Tirolerin überstand Auto-Überschlag unversehrt

Der Crash ereignete sich am Sonntag gegen 21 Uhr auf der A8 nahe Neukirchen. Die junge Frau war mit einem Kleinbus samt Anhänger, auf dem sich ein Segelboot befand, Richtung München unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet sie nach rechts auf das Bankett. Daraufhin fuhr sie rund 75 Meter im Böschungsbereich weiter, bevor sie versuchte, ihr Gespann wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Allerdings hatte sich ihr Anhänger dermaßen aufgeschaukelt, dass die Tirolerin endgültig die Kontrolle verlor und erneut in die Böschung geriet. Der Anhänger mit dem Segelboot löste sich daraufhin vom Kleinbus und blieb am Windschutzzaun stehen. Der Wagen mit der Fahrerin hingegen überschlug sich an der abfallenden Böschung und blieb schließlich auf dem Dach liegen.