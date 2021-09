47-jähriger Alpinist schwer verletzt

Ein Deutscher (47) und ein Bosnier (50) unternahmen am Samstag eine Klettertour in Wechselführung am „Hochwiesler“ im Bezirk Reutte. Als der 47-Jährige gegen Mittag in Führung kletterte, löste sich plötzlich ein Stück vom Fels und der Deutsche stürzte ca. 20 Meter ins Seil. Glücklicherweise konnte der Sturz von seinem Begleiter gehalten werden, doch der 47-Jährige war bewusstlos.