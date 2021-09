Infektionsfall bei Kinderfest beschäftigt Behörden

Viele Veranstaltungen von Coronafällen betroffen

In jüngster Zeit häufen sich Corona-Fälle, die nach Veranstaltungen bekannt werden. Erst am Freitag wurden Besucher einer Abendveranstaltung in Birkfeld gewarnt, am Donnerstag betraf dies Besucher des Oktoberfests in St. Johann in der Haide (18. September zwischen 20.30 und 24 Uhr) und der Therme Bad Loipersdorf (19. September zwischen 12 und 18 Uhr).