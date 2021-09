Hiobsbotschaft: Oberkofler fehlt mehrere Wochen

Daniel Oberkofler klebt das Verletzungspech weiterhin an den Kufen! Nachdem er bereits in der Vorsaison lange nur zuschauen konnte, fällt der Kapitän seinen 99ers auch in dieser Saison zumindest für die kommenden Wochen wegen einer Oberkörperverletzung. Diese hatte er sich im Training zugezogen, weshalb er schon zum Saisonstart schmerzlich fehlte - beide Spiele gingen verloren. Derzeit wird mit einer Ausfallzeit von rund drei Wochen gerechnet.