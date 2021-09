Volksschule feiert 250. Jubiläum

Stille Nacht im Schulhaus vertont

Am 24. Dezember 1818 komponiert er in der Schule die Melodie von „Stille Nacht! Heilige Nacht!“. Den Text hatte Joseph Mohr schon zwei Jahre zuvor in Mariapfarr verfasst und ihn nun als Oberndorfer Hilfspriester um eine Vertonung gebeten. 1820 begleitet Gruber musikalisch die 200-Jahr-Festlichkeiten in der Wallfahrtskirche Maria Mösl, einem der ältesten Marienheiligtümer des süddeutschen Raumes, für das heuer Ende Mai das 500-Jahr-Jubiläum nachgefeiert wurde.