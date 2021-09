Dengg-Brüder als Tiroler Tourismuspioniere geehrt

Mehrere Betriebe

Zu den Betrieben der Brüder zählen die Hintertuxer Gletscherbahnen, die Tiroler Zugspitzbahn, die Ehrwalder Almbahn, die Finkenberger Almbahnen, die Eggalm Almbahnen, das Hotel Post in Lermoos, das Hotel Alpenhof in Tux sowie das Zugspitz Resort mit dem Familienhotel und Deluxe-Camping in Ehrwald. „Es ist beeindruckend, was Klaus und Franz Dengg in den vergangenen Jahren aufgebaut haben“, sagte Platter.