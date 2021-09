AVL List eröffnet neues Batterien-Labor in Graz

Mit einem am Donerstag eröffneten „Battery Innovation Center“ (BIC) will die steirische AVL List GmbH die Automobilindustrie und ihren Zulieferern bei der Umstellung zur Elektromobilität bestmöglich unterstützen. Das Zentrum wurde in zweijähriger Bauzeit mit einer Investition in der Höhe von 12 Millionen Euro am Grazer Stammsitz errichtet. 110 Arbeitsplätze entstehen.