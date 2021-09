ÖBB rücken Barrierefreiheit in den Mittelpunkt

Unbewusste Barrieren aus der Sicht von Menschen mit Behinderung zeigen die ÖBB am Donnerstag am Salzburger Hauptbahnhof auf. Von 11 bis 15 Uhr sind die Bürger eingeladen, Barrieren selbt zu erleben und sich in die Situation von gehandicapten Personen zu begeben. Es gibt die Möglichkeit, technische Hilfsmittel kennenzulernen, einen Langstock oder Rollstuhl auszuprobieren.