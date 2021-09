Online-Anmeldung für dritten Stich in Arztpraxen

In Tirol ist nun auch die Online-Anmeldung für den dritten Stich der Covid-Impfung bei den niedergelassenen Ärzten möglich. Die Anmeldung erfolgt über das Impfportal des Landes unter www.tirolimpft.at. Dort kann in einem Auswahlmenü sowohl der Arzt, der Impfstoff, als auch der gewünschte Termin gewählt werden, teilte die Tiroler Ärztekammer in einer Aussendung mit.