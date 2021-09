Weniger Infektionen in Salzburg

Zur Abwechslung einmal eine gute Nachricht in Sachen Pandemie: In den letzten Tagen hat sich die Anzahl der aktiv infizierten Personen im Bundesland Salzburg verringert, auch die 7-Tage-Inzidenz hat eine sinkende Tendenz. In den Spitälern ist jedoch ein leichter Anstieg an corona-positiven Patienten zu verzeichnen.