Kapfenberg scharf auf Cup-Sensation

„Wir haben mit zwei Siegen in Folge eine kleine Serie, sind gut drauf. Und im Cup ist bekanntlich alles möglich“, wetzt David Sencar vor dem Schlager heute daheim gegen die Austria die Messer. Zumal die Veilchen einmal mehr am Stock gehen: Erst ein Sieg in acht Ligarunden, nur Platz zehn für den einst so stolzen Klub. „Natürlich sind die Austrianer in der Favoritenrolle, weit weg von ihnen sind wir allerdings nicht“, meint Sencar, der weiß, wie sich ein Sieg gegen den einstigen Glamourklub anfühlt. Er war als Spieler dabei, als die Falken die Wiener im April 2012 in der Bundesliga mit 1:0 in die Pfanne hauten.

Wieder Riesentöter?

Der bislang letzte Sieg der Obersteirer gegen die Verteiler-Truppe. Höchste Zeit also für ein neues Highlight. „Der Druck liegt voll und ganz bei den Gästen, wir können nur gewinnen“, betont der nunmehrige Co-Trainer. Dass mit Kapfenberg im Cup nicht gut Kirschen essen ist, bekam letzte Saison so mancher Top-Klub zu spüren: In Runde zwei wurde Bundesligist Admira auswärts eliminiert, im Viertelfinale zitterte sich Wolfsberg im Fekete-Stadion erst in der Verlängerung weiter. Sencar verspricht den Fans: „Bei uns brennt jeder Spieler auf dieses Spiel!“