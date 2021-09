Polizei beschlagnahmte 55 Spielautomaten in OÖ

Zwölf Automaten auf einmal

Manche Betreiber scheinen auch einfach nicht gewillt zu sein, sich an Gesetze zu halten: So wurden beispielsweise an einem Standort, der bereits im August zweimal kontrolliert wurde und wo man jeweils mehrere Geräte beschlagnahmt hat, nun wieder einige Walzengeräte entdeckt und abtransportiert. In einem weiteren Lokal wurden rekordverdächtige zwölf Automaten auf einmal beschlagnahmt.