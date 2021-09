Herkunft bei Impfung egal

Insgesamt sind in den zwanzig Salzburger Gemeinden, in denen die meisten Menschen mit Migrationshintergrund zuhause sind, zusammengerechnet 58 Prozent geimpft. Hier zählen beispielsweise Orte wie Zell am See, Bad Gastein aber auch Sankt Gilgen und Grödig dazu. Dagegen haben die zwanzig Ortschaften im Bundesland, die die niedrigsten Ausländer-Anteile haben, eine etwas niedrigere Impfquote. Hier sind zusammengerechnet nur 52,8 Prozent geimpft. Hier zählen Krispl, Goldegg, Hüttau oder auch Thomatal dazu.