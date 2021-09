„Hartberg hat mir ungemein geholfen, jetzt will ich Hartberg helfen“, so der 24-Jährige, der hofft, ein dunkles Kapitel in seiner Karriere abgehakt zu haben. „Ich hab nicht gewusst, wie es weitergeht, hab zwei Monate mit Privattrainer daheim in Serbien trainiert. Das verfolgt dich, da bekommst du Albträume.“ Aber wie’s das Schicksal wollte, kam ein Testspiel in Hartberg dazwischen. „Ich hab die Vorbereitung als Testspieler von Lok Moskau absolviert. Im Test bin ich den Hartbergern aufgefallen.“ Also statt zum Europa-League-Klub ab in die Oststeiermark!