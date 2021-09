Tiroler Friseurmeister zum Weltpräsidenten gekürt

Der Sitz von „Intercoiffeur Mondial“ ist in Paris. Zieht es Sie somit ab sofort des Öfteren in die Stadt der Liebe?

Die Kern-Meetings werden derzeit online abgewickelt. Alle sechs bis acht Wochen werde ich jedoch in meinem Büro in Paris anwesend sein. Dort haben wir zwei Sekretärinnen, die fünf Sprachen beherrschen, und zum Beispiel viel Organisatorisches abwickeln. Je nach Bedarf reise ich zu größeren Events, die in der Welt stattfinden. Was das Reisen betrifft, müssen wir abwarten, was die Zukunft bringt.