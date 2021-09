Aufwärmen über den Dächern des Fürstentums

Im Hotel in Nizza bereitet sich das Team von Christian Ilzer auf den Hammer-Auftakt in der Europa-League-Gruppe B vor. Der Vorstand rund um Präsident Christian Jauk mit den Mitgliedern Susanne Gorny, Peter Schaller und Gerhard Steindl wurde von Vertretern der Monegassen zum Yachthafen eingeladen. Hoch über den Dächern Monte Carlos genoss man ein einzigartiges Panorama. Hoch hinaus will auch der SK Sturm.