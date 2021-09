75 Nordtiroler Winzer mit 35.000 Rebstöcken

„Am Anfang wurden wir von vielen belächelt“

Vor allem durch die Organisation von diversen Weiterbildungsveranstaltungen konnte so nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Qualität der in Tirol erzeugten Tropfen stets weiter ausgebaut werden, wie Obmann Peter Zoller schildert: „Anfangs wurden wir schon von einigen belächelt. Mittlerweile haben wir in unseren Betrieben das Know-how und die Infrastruktur, um auch - verglichen mit anderen Weinregionen - im Kleinen große Weine zu produzieren.“