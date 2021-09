Simon (12) fährt im Gokart auf der Überholspur

Heuer möchte Simon noch mehr aufs Gaspedal steigen. Der nächste Schritt auf der Karriereleiter wäre eine Teilnahme an der Rennserie WSK in Italien - quasi das Mekka des Gokart-Sports. „Das wäre die einzige Möglichkeit, sich in der internationalen Kartsportszene einen Namen zu machen und eine Motorsportkarriere aufzubauen“, erklärt Mutter Bettina Mayer. Bei einem ersten Probetraining in Lonato konnte Simon bereits überzeugen. Das Problem: Die Teilnahme an einem Rennwochenende kostet 10.000 Euro, für ein Trainingswochenende sind immerhin 5000 Euro zu berappen. Daher sucht die Familie des Kottingbrunners nun Sponsoren. „Ohne sie ist das nicht möglich“, so die Familie.