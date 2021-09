Polizei zerschlug Drogenring: Dealer in Haft

Zunächst waren im April 2021 in einer Wohnung in Braunau 350 Gramm Marihuana gefunden worden. Die Drogen waren dabei im Rückenteil einer Ledercouch versteckt. Die Polizei nahm den 23-jährigen Bewohner fest und versuchte die Herkunft des Suchtgifts zu klären. Dabei stießen die Kriminalbeamten auf einen gleichaltrigen Salzburger. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler Marihuana, das genauso verpackt war wie in Braunau. Außerdem konnte dem Mann nachgewiesen werden, dass er als Vermittler zwischen dem Dealer in Braunau und einem Lieferanten aus dem Bezirk Güssing im Burgenland fungierte.