Tiroler Bergbahnen: Sommer mit starkem Finale

Bis zu 13.000 Gäste

In den klassischen Tourismusorten lief es besser. „Wir hatten zuletzt rund 6000 Gäste pro Tag am Berg, in der Spitze bis zu 13.000“, resümiert Benny Pregenzer von den Bergbahnen Fiss-Ladis. Das in den vergangenen Jahren extrem gewachsene Sommerangebot – vom Fisser Flieger bis hin zu vielen Themenwanderwegen – kam trotz Coronavorschriften gut an. Durchaus möglich, so Pregenzer, dass man umsatzmäßig an die Zeit vor der Pandemie anknüpfen könne. „Wenn es ein Minus gibt, dann maximal einstellig.“ Der Wermutstropfen: Schweizer Gäste kamen deutlich weniger. Sie bleiben offenbar lieber daheim, als sich den Covid-19-Regeln unterwerfen zu müssen.