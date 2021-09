Flieger heben wieder von Graz nach Stuttart ab

Aufwind für den Flughafen Graz: Nach einer Corona-bedingten Pause landete am Montag wieder eine Maschine aus Stuttgart. Nun hebt ein Airbus A-319 der Lufthansa-Tochter Eurowings in Richtung eines der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands ab - und das vier Mal pro Woche. Neben Stuttgart gibt es auch Direktflüge in die deutschen Städte Frankfurt und Düsseldorf, so Flughafen-Chef Jürgen Löschnig.