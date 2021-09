Alkofahrt endet auf A2-Rampe mit Flammenmeer

Einen folgenschweren Verkehrsunfall hat ein Autofahrer am frühen Sonntagabend auf der A2 bei Guntramsdorf in Niederösterreich verursacht. Der Lenker verlor auf der Zufahrt zur A3 plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Betonleitwand sowie eine Randleitschiene. Der Pkw kam danach entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen und ging in Flammen auf.