Landeshauptstadt bekommt neues Top-Restaurant

Saisonale Küche

In rund einem Monat wird in der Fuhrmannsgasse das Restaurant Aelium eröffnet – und das mit einer extragroßen Prise Kulinarik-Kompetenz aus Krems. Die bekannte Weinakademikerin und Österreichs einzige Master-of-Wine-Studentin Elena Rameder ist Frontfrau und wirtschaftliche Leiterin des Restaurants. Aus zwei Top-Betrieben in der Wachau wechseln zudem auch Chefkoch Christoph Vogler und Gastgeber Christoph Essl in die Hauptstadt. Der aufstrebende Jungkoch (28) wird den Hauptstädtern saisonale, produktbezogene Küche mit Einflüssen aus aller Welt auf die Teller zaubern.