Er ist da, wenn’s brennt

Neben den vielen großen Namen der Eisbullen-Neuzugänge taucht ein gewisser Keegan Kanzig beinahe etwas unter. Dabei ist der Kanadier für die Abwehr der Truppe von Coach McIlvane ein ganz wichtiges Puzzleteil. In seiner bisherigen Karriere spielte der 26-Jährige nur in Übersee, Salzburg ist seine erste Station in Europa. Eingelebt hat er sich bereits. „Es ist schon anders als bei mir daheim, aber die ganze Gegend hier ist wunderschön“, betont der Zwei-Meter-Hüne.