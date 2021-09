90.000 Quadratmeter haben sich die Wirtschaftsraum Amstetten Gmbh (WRA) und Ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes, mit dem Quartier A in Amstetten gesichert. Im Herzen dieses Bahnhofsareals befindet sich die Remise. Und diese ist auch eines der ersten Projekte, das dort entwickelt werden soll. Mit einem Architekturbewerb will man den passenden Planer finden. Dabei soll vor allem die weithin bekannte Gebäudeform erhalten bleiben. Für die SP ist aber besonders wichtig, dass dort weiterhin Veranstaltungen und Konzerte stattfinden können. „Die Party in der Remise darf nicht sterben“, fordert Vizebürgermeister Riegler.