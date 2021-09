Lienz: Draubrücke wird für Verkehr freigegeben

In der Gemeinderatssitzung Ende Juli hat es Diskussionen über die Funktion und den Bereich rund um die neue Draubrücke gegeben. Jetzt ist die Mittelinsel in der Kreuzung einsatzbereit und damit auch die Zufahrt zum Mobilitätszentrum mit Verbindung zum Hauptplatz. Über diesen Schritt freut sich auch BM Elisabeth Blanik: „Die Öffnung der Draubrücke ist ein wertvoller Schritt, um das Siedlungsgebiet im Lienzer Süden näher an das Zentrum heranrücken zu lassen, was letzten Endes Wege verkürzt und Zeit spart.“