Mehr Förderung für sanierte Wohnbauten gefordert

Laut Bundesumweltamt liege die versiegelte Fläche in Österreich bei durchschnittlich 268 Quadratmeter pro Einwohner (58 Quadratmeter in Wien bis 510 im Burgenland). Flächensparendes Bauen und eine Verdichtung im existierenden Siedlungsbereich seien notwendig, um die bestehende Infrastruktur besser zu nutzen und unverbautes Land zu schützen. Wien sei die am stärksten wachsende Stadt Mittel- und Osteuropas. Nach aktuellen Prognosen werden bis 2027 zwei Millionen Menschen in der Stadt leben. Die demografische Entwicklung zeige eine rasche Zunahme an Singlehaushalten, deren Anteil aktuell bei 45 Prozent liegt. Dieses Bevölkerungswachstum, die Veränderung der Haushaltsgrößen und die geänderten Arbeitsmarktstrukturen benötigten ein entsprechendes Wohnungsangebot.