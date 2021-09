Lienzer Hauptplatz ließ Wogen hochgehen

Der Hauptplatz stand zwar nicht auf der Tagesordnung, dennoch war damit zu rechnen, dass es Diskussionen gibt. Im Vorfeld sorgte ein Vorschlag von Jos Pirkner für Aufsehen. Dieser kursierte zwar in den Medien, so die ÖVP, eine Präsentation hätten sie jedoch nie gesehen. Deshalb stellte VP-Vizebürgermeister Kurt Steiner einen Dringlichkeitsantrag, die neuen Entwürfe des Künstlers und die bereits bekannten des beauftragten Architekten Dieter Tuscher endlich öffentlich zu diskutieren. Diesem Vorschlag konnte Bürgermeisterin Blanik wenig abgewinnen: „Wir haben uns alle darauf geeinigt, dass wir in einem Dialogprozess sind. Wir haben viele Anregungen und Skizzen von Bürgern erhalten, die mindestens genauso wichtig sind.“