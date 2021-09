Land mit Impf-Dienstag wieder zufrieden

Die Verantwortlichen des Landes Steiermark zeigen sich mit dem dritten freien Impf-Dienstag zufrieden: 4.164 Steirer nutzten in dieser Woche das niederschwellige Angebot. Am Samstag steigt schon das nächste freie Impfen gegen das Corona-Virus in insgesamt sechs Einkaufszentren.