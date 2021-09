Neuer Wasserspielplatz für die jüngsten Salzburger

70.000 Euro steckte die Stadt Salzburg in die Umgestaltung des Spielplatzes im Stadtteil Lehen: Der dortige Baumbestand blieb erhalten, die Spielgeräte wurden dagegen ausgetauscht und ergänzt. Der „Wasserspielplatz“ ist der zweite seiner Art in Salzburg, neben jenem im Volksgarten. Die zuständige Stadträtin Barbara Unterkofler lässt in den nächsten Monaten auch den angrenzenden „Jugendbereich“ umgestalten: Attraktive Aufenthaltsflächen und Bewegungsangebote sind geplant. Insgesamt 83 Spielplätze werden in der Stadt Salzburg von den Stadtgärtnern betreut.