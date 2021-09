Mit dem Rollstuhl in Richtung des Großglockners

Alleine durch die topografischen Begebenheiten ist es für Rollstuhlfahrer in Osttirol nicht leicht, von A nach B zu kommen. Um zumindest in einem kleinen Ausmaß die Natur noch mehr genießen zu können, bietet der Nationalpark Hohe Tauern nun mit zwei „Swiss-Tracs“ ein neues Service an. Die Zuggeräte befördern gehbeeinträchtigte Menschen in das Kalser Ködnitztal. Bis zu 30 Kilometer können die geländegängigen und kippsicheren Elektrofahrzeuge den Rollstuhl befördern – für die gut ausgebauten, aber zum Teil steilen Schotterwege im Ködnitztal genau das Richtige.