Tiroler Almenregion Hochoetz lädt zum Bergherbst

Jeweils am Montag, Dienstag und Mittwoch stehen geführte E-Bike-Touren auf dem Programm. Bei von Guides begleiteten Naturpark-Wanderungen lernen sowohl Einheimische als auch Gäste die Region im Herbst kennen. Das Angebot reicht von der wildromantischen Auerklamm über die Tour „Abenteuer im Laternenlicht“ mit dem Ziel Habicher See bis hin zum Wetterkreuz und Knappenhaus. Anmeldungen sind in allen Infozentren von Ötztal Tourismus möglich.