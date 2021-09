Innsbruck: Die Debatte um den Würfel geht weiter

Reaktionen auf den „Tiroler Krone“-Artikel zum Pavillon in Innsbruck gibt es von den Freiheitlichen durch Vize-Bürgermeister Markus Lassenberger und den NEOS durch Gemeinderätin Julia Seidl. So fabelhaft der Standort des Würfels sei, so ungenutzt sei dessen Potenzial. Die Diskussion darüber ist entflammt.