Birkfeld: 17-Jährige stirbt bei Autounfall

Gegen 20.40 Uhr war die 17-Jährige aus dem Bezirk Weiz am Sonntag in Rabendorf in Fahrtrichtung Birkfeld unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie rechts von der Fahrbahn ab und durchschlug das Straßengeländer. Dabei drang ein Holzpfosten des Geländers über die Seitenscheibe der Beifahrertüre in das Auto ein und traf die 17-Jährige. Dann wurde das Auto über über die Böschung geschleudert und prallte schließlich gegen mehrere Siloballen. Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod der 17-Jährigen feststellen.