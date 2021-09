„Nicht die ganze Klasse in Quarantäne schicken!“

„Bei mehreren Fällen in Kurzquarantäne gehen“

Sollten doch mehrere Kinder positiv getestet werden, dann - so der Vorschlag von Müller - müssen alle Kinder in eine Kurzquarantäne, aus der man sich nach fünf Tagen wieder freitesten kann. Für den Kinderklinik-Direktor ist klar, dass „wir nicht jede Infektion in den Schulen vermeiden werden können. Sonst müssten wir die Schulen geschlossen lassen - und das will niemand“.