Mann attackierte Lebensgefährtin und Polizisten

Kurz nach Mitternacht kam es in einer Gartenhütte in Bruck an der Mur zu einem heftigen Streit zwischen einem 57-Jährigen und seiner 52-jährigen Lebensgefährtin. Beide waren betrunken und Streit artete in körperliche Gewalt aus. Dabei verletzte der Mann die Frau leicht. Die 52-Jährige verständigte die Polizei.