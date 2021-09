„Mein herrlicher Sommer auf der Tuchmoar-Alm“

Seit zwölf Jahren schon verbringt Viktoria Brandner mit ihrem Mann und den Kindern die warme Jahreszeit auf der Tuchmoaralm. Daheim, wo sie sonst mit ihren schönen Graukühen leben, ist zugesperrt. Mit Kind, Kegel, den Pferden, sogar den beiden Schweinen wird auf die Alm übersiedelt. Früher mit allen vier Kindern; heute sind sie groß, nur noch Maria ist mit. 15 ist sie. Und trotz aller Verlockungen, die der Jugend so geboten werden, vom Kino bis zum Fast-Food-Lokal - auch Maria will mit. Nichts lockt sie so wie die Alm.