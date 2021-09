Eliminator: „Diese Atmosphäre ist ein Wahnsinn“

Der „Eliminator“ ist ein Mountainbike-Rennen im K.o.-System mit Ausscheidungscharakter, man kennt dies aus dem Wintersport beim Ski- und Snowboard-Cross. Vier Mountainbiker treten gegeneinander an und müssen dabei eine Strecke von 500 Metern mit sechs Hindernissen absolvieren. Zwei Runden werden gefahren, die ersten zwei des Quartetts steigen in die nächste Runde auf, die anderen beiden scheiden aus. PROGRAMM: 13:30 Uhr: Training; 14:00: Qualifikation Weltmeisterschaft XCE; 14:30: Training; 14:50 Uhr: Kids Race/Youth Race; 15:45: Siegerehrung Kids Race/Youth Race; 16:00: Finale Weltmeisterschaft XCE; 17:30: Siegerehrung Weltmeisterschaft; 19:00: Riders Party. STRECKE: Start und Ziel befinden sich am Karmeliterplatz, die Strecke führt via Hartiggasse, Freiheitsplatz (Alte Universität), Hofgasse, Ballhausgasse und Sporgasse zurück auf den Karmeliterplatz.