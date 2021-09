Mit extra viel Ballgefühl bis an die Weltspitze

Psychologie-Studium

Trotz des gerade erst unterschriebenem Drei-Jahres-Vertrags bei „Team Graz“ denkt er bereits jetzt an die Zeit nach der Profi-Karriere. „Ich möchte später gerne Psychologie studieren. Mentale Stärke ist bei der Spielerentwicklung extrem wichtig. 70 Prozent passieren im Kopf“, weiß der 21-jährige Sportler. Derzeit liegt der Fokus ganz klar beim Basketball und seinem Team „3x3 Team Graz“. Hier steht von 10. bis 12. September die Europameisterschaft in Paris an. Großes Ziel ist auch die Olympia-Qualifikation 2024.