Durchwachsene Saison für Tirols Freibäder und Seen

So auch Charly Quickner, Bademeister im Alpenschwimmbad Wattens. Er schätzt, dass in der auslaufenden Saison „rund ein Drittel weniger Gäste kamen“. Grund dafür war aber nicht Corona, sondern das Wetter. Stürmen in guten Jahren rund 90.000 Badegäste die Becken, waren es heuer nur an die 60.000. Corona-bedingte Wegweisungen wegen zu viel Andrang gab es praktisch nie. „Nur an einem Tag mussten sich Wasserratten eine halbe Stunde gedulden, weil die erlaubte Kapazität von 2000 Besuchern erreicht war“, sagt Quickner, der sich unterm Strich aber „halbwegs zufrieden“ zeigt.