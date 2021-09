Die Visite vom Doktor mit der Ziehharmonika

Streicheleinheiten für Herz und Hirn

„Ich imitiere immer den Hias, den die alten Menschen lieben. Beim ,Laurenziberg‘ bricht das Eis.“ Die Musik ist ein Lebenselixier, die berührt und bewegt. Selbst Menschen, die verstummt und versteinert in sich selbst zurückgezogen sind, blühen mit der Musik auf, wirken lebendiger und erinnern sich an frühere Tage. In den gemeinsamen Runden und Einzeltherapien wird viel gelacht, aber auch geweint.