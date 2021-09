Bullen-Kicker wird nach Russland verliehen

Fußball-Meister Salzburg hat mit Rechtsverteidiger Darko Todorovic einen weiteren Profi abgegeben. Der Bosnier wurde an den russischen Erstligisten Achmat Grosny verliehen, wie die „Roten Bullen“ am Freitag bekannt gaben. Der Club aus Tschetschenien gab außerdem an, eine Kaufoption auf den 24-Jährigen zu besitzen.