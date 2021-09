„Dieser Spirit gefällt mir“

Mit vier Siegen und nur einem Gegentor heuer setzt Österreichs U21-Team nach dem 2:0 gegen Estland Freitag in Drammen selbstbewusst die EM-Qualifikation fort. Für das Doppel mit Norwegen und Aserbaidschan (7.9. in Ried) hat Teamchef Werner Gregoritsch mit David Affengruber einen Debütanten für die Abwehr nominiert: „Er hat sich aufgedrängt, hat sich in kurzer Zeit bei Sturm zum Stammspieler entwickelt, das heißt, er muss Qualität haben. Er ist leidenschaftlich, aggressiv, schnell, hat ein gutes Stellungsspiel und macht wenige Fouls. Er ist im Zweikampf überragend und bei Standards sehr torgefährlich. In jedem Spiel kommt von ihm etwas Besonderes.“